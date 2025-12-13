लियोनेल मेसी के फैंस कोलकाता में हुए बेकाबू, AIFF ने झाड़ा पल्ला, ममता बनर्जी ने मांगी माफी

AIFF की ऑफिशियल स्टेटमेंट (फोटो सोर्स- X/indianfootball, X/ani)
AIFF Statement over Lionel Messi Issue: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अभी 'गोट इंडिया टूर' के तहत तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 2011 के बाद वह पहली बार भारत आए हैं। वह यहां लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ आए हैं। लेकिन उनके यहां आते ही पहले ही दिन देश में नया मुद्दा छिड़ गया। दरअसल, पहले दिन कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में वह अपने फैंस से मिलने गए थे। लेकिन वहां सिर्फ 10 मिनट रुकने के बाद वहां से निकल गए। इस पर महंगे टिकट खरीदकर उन्हें देखने आए फैंस गुस्से में स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकने लगे।
इससे पूरे स्टेडियम में अराजकता फैल गई। गेट तोड़कर सैकड़ों दर्शक मैदान में घुस गए। लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। घटना के बाद ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस पूरी स्थिति पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। AIFF ने कहा है कि यह पूरा इवेंट एक निजी पीआर एजेंसी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, इसमें उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। इवेंट की डिटेल्स भी उनके साथ साझा नहीं की गई थी और न ही कोई अनुमति ली गई थी। AIFF ने घटना पर दु:ख प्रकट किया है और सभी लोगों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें।
हजारों रुपए खर्च कर स्टेडियम मेंं मेसी की एक झलक पाने आए दर्शक उनको ठीक से देख भी नहीं पाए। एक फैन ने कहा कि वह चाहते थे कि मेसी वहां कुछ देर रुके और फुटबॉल भी खेले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह 10 मिनट में ही स्टेडियम से चले गए।
एक और फैन ने नाराजगी जताते हुए कहा, "मेसी को सिर्फ नेता और बड़े लोग ही घेरे हुए थे। अगर ऐसा ही करना था तो आम लोगों को बुलाया ही क्यों था। हम 12 हज़ार का टिकट खरीदकर भी उनको देख नहीं पाए।"
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग