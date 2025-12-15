GOAT इंडिया टूर 2025 का आखिरी पड़ाव दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम में Lionel Messi का भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

Lionel Messi India Tour: फुटबॉल जगत के दिग्गज लियोनेल मेस्सी(Lionel Messi) भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कोलकाता में कार्यक्रम के बाद अब मेस्सी सोमवार को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मेस्सी भारत दौरे के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस विशेष आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम स्टेज में है। विश्व कप विजेता अर्जेंटीना टीम के कप्तान मेस्सी रविवार दोपहर मुंबई पहुंचे। यह उनके चार शहरों के भारत दौरे का दूसरा दिन था। मुंबई पहुंचने के बाद वे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (Brabourne Stadium) पहुंचे, जहां उन्होंने पैडल GOAT क्लब से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शाम को एक सेलेब्रिटी फुटबॉल मैच भी आयोजित किया गया।