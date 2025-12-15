GOAT इंडिया टूर 2025 का आखिरी पड़ाव दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम में Lionel Messi का भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

Lionel Messi With Sachin Tendulkar(Image-'X'/@ESPNcricinfo)
Lionel Messi India Tour: फुटबॉल जगत के दिग्गज लियोनेल मेस्सी(Lionel Messi) भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कोलकाता में कार्यक्रम के बाद अब मेस्सी सोमवार को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मेस्सी भारत दौरे के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस विशेष आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम स्टेज में है। विश्व कप विजेता अर्जेंटीना टीम के कप्तान मेस्सी रविवार दोपहर मुंबई पहुंचे। यह उनके चार शहरों के भारत दौरे का दूसरा दिन था। मुंबई पहुंचने के बाद वे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (Brabourne Stadium) पहुंचे, जहां उन्होंने पैडल GOAT क्लब से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शाम को एक सेलेब्रिटी फुटबॉल मैच भी आयोजित किया गया।
वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़े इवेंट के अलावा खेल, परोपकार और ग्लैमर का अनोखा संगम देखने को मिला। इसमें लियोनेल मेस्सी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल शामिल रहे। इस दौरान पैडल कप और एक चैरिटी फैशन शो का भी आयोजन किया गया।
दिल्ली इस दौरे का अंतिम पड़ाव होगा। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के बाद लियोनेल मेस्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मेस्सी मिनर्वा अकादमी की उन टीमों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने तीन यूथ ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। इसके साथ ही नौ खिलाड़ियों वाली एक सेलेब्रिटी फुटबॉल मैच भी खेला जाएगा। कार्यक्रम के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास लोगों की आवाजाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की संभावना है।
इधर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आयोजन को देखते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मध्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियम तोड़ने पर चालान व टोइंग की कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो और बसों का उपयोग करें।
