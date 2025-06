Belly Fat : पेट की चर्बी से खुजली वाली गंभीर बीमारी का खतरा, नई रिसर्च में खुलासा

ये कमाल की स्टडी King’s College London के साइंटिस्ट्स ने की है और इसे Journal of Investigative Dermatology में छापा गया है। क्या बला है ये सोरायसिस? (What is this Psoriasis) सोरायसिस (Psoriasis) एक ऐसी स्किन बीमारी है, जिसमें आपकी त्वचा पर खुजली वाले लाल धब्बे बन जाते हैं और उन पर सफेद पपड़ी जम जाती है। ये सिर्फ स्किन को खराब नहीं करती, बल्कि जिसको ये होती है, उसका कॉन्फिडेंस हिला देती है और उसकी लाइफ की क्वालिटी भी घटा देती है।

वैज्ञानिकों ने शरीर में फैट मापने के 25 अलग-अलग तरीके अपनाए। इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक पाए गए, वो थे पेट के चारों ओर की चर्बी मापने वाले तरीके, जैसे कमर की चौड़ाई, कमर-हिप अनुपात और पेट में फैट का रेशियो। मतलब, पेट वाली चर्बी ही सबसे बड़ी विलेन निकली ।

5 स्मार्ट तरीकों से घटाएं बेली फैट BMI से नहीं मिलती सही जानकारी अभी तक हम शरीर का मोटापा नापने के लिए BMI (Body Mass Index) का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इस रिसर्च ने बताया कि BMI से सोरायसिस का खतरा सही से नहीं पता चलता। इसके बजाय, कमर के आस-पास की चर्बी (Belly Fat) ज्यादा सटीक जानकारी देती है।

महिलाओं को ज्यादा खतरा इस स्टडी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पेट की चर्बी (Belly Fat) और सोरायसिस के बीच का रिश्ता महिलाओं में और भी ज्यादा मजबूत निकला। इसका सीधा मतलब ये है कि महिलाओं को अपना वजन कम करने, खासकर पेट की चर्बी घटाने पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस स्टडी के मेन साइंटिस्ट डॉ। रवि रमेसुर का कहना है, “ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में फैट कहां जमा हो रहा है। खासकर कमर के चारों ओर की चर्बी सोरायसिस का खतरा बढ़ा सकती है। इससे न सिर्फ इलाज का तरीका बदल सकता है, बल्कि हम इसे होने से रोकने के तरीके भी बेहतर कर सकते हैं।

वहीं, सीनियर साइंटिस्ट डॉ. कैथरीन एच. स्मिथ बताती हैं, “पेट की चर्बी का असर तो आनुवंशिक कारणों से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए वजन कंट्रोल करना और अपनी कमर नापना जैसे छोटे-छोटे उपाय भी सोरायसिस को रोकने में काफी मदद कर सकते हैं।”

आगे क्या चुनौतियां हैं? ये स्टडी काफी बड़ी और खास है, लेकिन इसमें सिर्फ यूके के गोरे ब्रिटिश लोगों को ही शामिल किया गया था। इसलिए साइंटिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में अलग-अलग नस्ल के लोगों और डॉक्टर्स द्वारा पक्के किए गए सोरायसिस के मामलों पर भी रिसर्च होनी चाहिए।