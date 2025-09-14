ब्लड कैंसर का इलाज अब बेहद आसान, भारतीय वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास

Blood Cancer Treatment :मध्य प्रदेश में स्थित देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के मरीजों के इलाज के लिए एक नई दवा तकनीक विकसित कर ली है। ये तकनीक एल-एस्पेरेजिनेज (एक तरह का प्रोटीन, जिसका इस्तेमाल ल्यूकेमिया के इलाज में कीमोथेरेपी दवा के रूप में होता है) का नया इंजीनियर्ड वर्जन कहा जा रहा है। दवा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) के इलाज पर केंद्रित है। ये बीमारी खून का एक गंभीर कैंसर है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है, इनमें खासकर बच्चे और युवा शामिल हैं।