पत्नी 8 साल से नहीं बना रही थी संबंध, पति हुआ ‘आउट ऑफ कंट्रोल…’

Crime News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। पति ने पहले पत्नी का गला घोंटा। इसके बाद उसके एमवाय अस्पताल लेकर पहुंच गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



पूरा मामला 9 जनवरी का बताया जा रहा है। जिसमें पुलिस ने 11 जनवरी की रात मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। जिसमें गला दबाने और मारपीट के निशान सामने आए।