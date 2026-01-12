पत्नी 8 साल से नहीं बना रही थी संबंध, पति हुआ ‘आउट ऑफ कंट्रोल…’

Crime News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। पति ने पहले पत्नी का गला घोंटा। इसके बाद उसके एमवाय अस्पताल लेकर पहुंच गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पूरा मामला 9 जनवरी का बताया जा रहा है। जिसमें पुलिस ने 11 जनवरी की रात मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। जिसमें गला दबाने और मारपीट के निशान सामने आए।
पुलिस ने मृत महिला के पति माधव को थाने बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में वह इधर-उधर की बातें और सवालों को टालता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया।
हालांकि, डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के मुताबिक, मृतका के पति माधव चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
आरोपी माधव ने पुलिस को बताया कि पिछले आठ सालों से पत्नी उसके साथ संबंध नहीं बना रही थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। ऐसा ही 9 जनवरी को भी हुआ था। जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर महिला का गला दबाकर जान ले ली।
बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से मिस्त्री है। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। घटना के वक्त बेटा काम से बाहर गया हुआ था। वहीं, बेटी पढ़ाई के लिए घर से बाहर थी। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और पत्नी का ब्लड प्रेशर कम बताया। जब मृतिका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो झूठ बाहर आ गया। मृत महिला के शरीर में चोट के निशान मिले। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
