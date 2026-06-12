Heart Bypass Surgery: क्या है, किसे कराना होता है और कैसे की जाती है? NIH और Mayo Clinic के हवाले से जानिए

जब दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, तो दिल तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। इससे सीने में दर्द (एंजाइना), सांस फूलना और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बायपास सर्जरी में सर्जन शरीर के किसी दूसरे हिस्से से एक स्वस्थ रक्तवाहिनी (आमतौर पर छाती की धमनी या पैर की नस) निकालकर उसे ब्लॉकेज वाली धमनी के आगे जोड़ देते हैं। इससे खून को नया रास्ता मिल जाता है और दिल तक रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है।