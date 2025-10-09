Stop Snoring Tips: रात में खर्राटे ले रहे हैं? अपनाएं ये 5 देसी उपाय करेगा कमाल!

Stop Snoring Tips: सोते समय सांस लेते या छोड़ते वक्त आने वाली तेज आवाज और गले में कंपन को हम खर्राटा कहते हैं। यह समस्या बहुत आम है लेकिन कई बार यह गंभीर स्वास्थ्य संकेत भी हो सकता है। खर्राटे किसी भी उम्र में, किसी भी समय शुरू या बंद हो सकते हैं। आवाज नाक या मुंह कहीं से भी आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि खर्राटे क्यों आते हैं और उन्हें दूर करने के कुछ आसान देसी उपाय क्या हैं।