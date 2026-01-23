Friends With Benefits: ‘कोई नहीं मिला तो तू तो है ही…’ क्या आप भी बने है अपने दोस्त का बैकअप? जानिए क्यों खत्म हो रहा है ये ट्रेंड

​रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे पैक्ट अक्सर डेटिंग की थकान और सामाजिक दबाव (जैसे शादी की उम्र निकल जाना) के कारण किए जाते हैं। हकीकत में जब लोग इन वादों को निभाते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि एक अच्छा दोस्त होना और एक अच्छा जीवनसाथी होना, दो अलग बातें हैं। 20 की उम्र में किया गया वादा 30 की उम्र तक आते-आते बोझ लगने लगता है क्योंकि इंसान की प्रायोरिटी बदल जाती हैं। कई बार दोस्त को बैकअप समझकर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही किसी को सच्चा प्यार मिलता है, वह दोस्त सिर्फ ब्राइड्समेड बनकर रह जाता है।