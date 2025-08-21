LDL Cholesterol : हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया क्यों LDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर होना है खतरे की घंटी, ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं

LDL Cholesterol : हार्ट डिजीज एक प्रमुख हेल्थ समस्या बनी हुई है, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने इस खतरे का जल्द पता लगाने के लिए दो ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दिया हैं। साधारण कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। एपोलिपोप्रोटीन बी (ApoB) टेस्ट यह बताता है कि खून में कितने खतरनाक कोलेस्ट्रॉल वाले कण घूम रहे हैं। अगर यह जल्दी पता चल जाए तो समय रहते आप अपनी खानपान और दिनचर्या बदल सकते हैं, या जरूरत होने पर दवा शुरू कर सकते हैं।