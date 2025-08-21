Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

LDL Cholesterol : हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया क्यों LDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर होना है खतरे की घंटी, ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं

LDL Cholesterol : हार्ट डिजीज से बचाव के लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट काफी नहीं है। ApoB टेस्ट खून में खतरनाक कोलेस्ट्रॉल कणों की सही जानकारी देता है, जिससे समय रहते खानपान, दिनचर्या या दवा से खतरा कम किया जा सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 21, 2025

LDL Cholesterol
LDL Cholesterol : हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया क्यों LDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर होना है खतरे की घंटी, ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं (फोटो सोर्स : Freepik)

LDL Cholesterol : हार्ट डिजीज एक प्रमुख हेल्थ समस्या बनी हुई है, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने इस खतरे का जल्द पता लगाने के लिए दो ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दिया हैं। साधारण कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। एपोलिपोप्रोटीन बी (ApoB) टेस्ट यह बताता है कि खून में कितने खतरनाक कोलेस्ट्रॉल वाले कण घूम रहे हैं। अगर यह जल्दी पता चल जाए तो समय रहते आप अपनी खानपान और दिनचर्या बदल सकते हैं, या जरूरत होने पर दवा शुरू कर सकते हैं।

हार्ट डिजीज अभी भी सबसे ज्यादा जानलेवा है और हर साल अधिक लोगों की जान ले रहा है। अकेले 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकंड़ो के अनुसार 32,457 लोगों की दिल के दौरे से मृत्यु हुई, जो पिछले वर्ष के 28,413 मौतों के आंकड़े से 12-12.5% ​​​​की वृद्धि दर्शाता है। ये बेहद डरावना है ना? इससे भी बुरी बात यह है कि लगभग आधे भारतीय वयस्कों को पहले से ही किसी न किसी प्रकार का हृदय रोग है।

डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने बताया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिज, धूम्रपान और सामान्य आनुवंशिकी जैसे कई जोखिम कारक किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, और कोलेस्ट्रॉल विशेष रूप से लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य प्रमुख शोध संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक भारत में हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटिज के मामलों में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

Daily Bad Habits Cause of Cancer : आपकी रोजाना की आदतें कैसे आपको कैंसर की तरफ धकेल रही है?
Patrika Special News
Daily Bad Habits Cause of Cancer

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने ऐसे दो ब्लड टेस्ट बताए है जो हार्ट डिजीज के जोखिम का पता लगा सकते हैं। (Cardiologist Reveals Why an LDL Over 60 Is The True Warning Sign, And The 2 Tests Everyone Needs)

कोलेस्ट्रॉल:

जब आप कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर आमतौर पर आपके

  • कुल कोलेस्ट्रॉल,
  • एलडीएल (जिसे "खराब" कोलेस्ट्रॉल कहते हैं),
  • एचडीएल (जिसे "अच्छा" कोलेस्ट्रॉल कहते हैं) और
  • ट्राइग्लिसराइड्स की जांच करते हैं।

लंबे समय से माना जाता है कि एलडीएल ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह धमनियों में जमकर रुकावट पैदा कर सकता है। यही रुकावट आगे चलकर दिल का दौरा या स्ट्रोक बन जाती है।

एलडीएल 60 mg/dl से ऊपर चला जाए तो खतरा

डॉक्टरों का कहना है कि अगर एलडीएल 60 mg/dl से ऊपर चला जाए तो खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा यह स्तर बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।

एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अक्सर "खराब" कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने लिए जाना जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, ज्यादातर डॉक्टर सामान्य रूप से स्वस्थ वयस्कों के लिए एलडीएल का स्तर 100 मिग्रा/डीएल से कम रखने की सलाह देते हैं।

JAMA कार्डियोलॉजी में मेटा-विश्लेषण

अगर आपको हृदय रोग है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल 70 मिग्रा/डीएल से नीचे रखना है। JAMA कार्डियोलॉजी में एक मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 70 मिग्रा/डीएल की सुरक्षित सीमा से नीचे लाना न सिर्फ ठीक है बल्कि आपके हृदय के लिए वास्तव में बहुत अच्छा भी है।

शोध में पाया गया कि अगर एलडीएल ("खराब" कोलेस्ट्रॉल) को और भी नीचे लाया जाए 20 mg/dL तक तो दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा लगभग 20% तक कम हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि यह कमी दवा, इंजेक्शन या किसी और तरीके से हुई हो, फायदा सबमें बराबर मिला। और अच्छी बात ये कि इतना कम करने पर भी कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा।

ApoB टेस्ट

ApoB टेस्ट असल में बताता है कि खून में कितने "खतरनाक" कोलेस्ट्रॉल कण (LDL, VLDL, IDL) हैं। कभी-कभी आपका एलडीएल सामान्य लगता है, लेकिन ApoB दिखा सकता है कि असली खतरा कितना है। नए शोध के मुताबिक, ApoB हृदय रोग के खतरे को समझने का सबसे भरोसेमंद टेस्ट माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Healthy Hydration Tips : 5 सिंपल टिप्स जो शरीर को हाइड्रेट रखेंगे
लाइफस्टाइल
Healthy hydration tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

21 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Health / LDL Cholesterol : हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया क्यों LDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर होना है खतरे की घंटी, ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.