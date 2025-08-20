Patrika LogoSwitch to English

Healthy Hydration Tips : 5 सिंपल टिप्स जो शरीर को हाइड्रेट रखेंगे

Healthy Hydration Tips : भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में हम पानी तो पीते हैं, लेकिन सही हाइड्रेशन पर ध्यान नहीं देते। आयुष मंत्रालय के अनुसार, कुछ आसान आदतें अपनाकर न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखा जा सकता है, बल्कि सेहत और ऊर्जा भी बढ़ाई जा सकती है। आइए जानें ये 5 आसान टिप्स

भारत

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Healthy hydration tips
Healthy hydration tips

Healthy Hydration Tips : आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में हम अक्सर पानी पीने पर तो ध्यान देते हैं लेकिन सही तरीके से हाइड्रेट रहना भूल जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि अगर कुछ सरल आदतें अपनाई जाएं तो हाइड्रेशन सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हेल्थ और ऊर्जा दोनों को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं ये 5 असरदार टिप्स जो आपको पुरे दिन हाइड्रेट रखगें।

1. पेशाब के रंग से जांचें हाइड्रेशन लेवल

    प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। शरीर को पानी की कितनी जरूरत है इसका सबसे आसान तरीका है अपने पेशाब के रंग पर ध्यान देना। अगर रंग हल्का पीला या लगभग साफ है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर अच्छे से हाइड्रेटेड है।

    2. हमेशा चुनें स्वच्छ पानी

      आयुष मंत्रालय का कहना है कि पानी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे उबालकर पिएं। उबला हुआ पानी न केवल बैक्टीरिया और गंदगी को खत्म करता है, बल्कि पेट की बीमारियों और इन्फेक्शन से भी बचाता है।

      3. दूध को शामिल करें अपनी डाइट में

        हर दिन करीब 250 मिलीलीटर दूध पीना शरीर को मजबूत बनाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। साथ ही, यह एनर्जी बढ़ाने का भी प्राकृतिक स्रोत है।

        4. कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ें, ताजा जूस अपनाएं

          बाजार की शुगर-भरी ड्रिंक्स शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बजाय ताजे फलों का रस पिएं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और मोटापा व डायबिटीज़ से बचाते हैं।

          5. शरीर की सुनें, प्यास का इंतजार न करें

            एक्सपर्ट्स की मानें तो पानी सिर्फ तब न पिएं जब प्यास लगे। नियमित अंतराल पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। यह आदत न सिर्फ हाइड्रेशन बनाए रखती है, बल्कि पाचन सुधारती है और दिमाग को भी तेज रखती है।

            हाइड्रेटेड रहना सिर्फ पानी पीने तक सीमित नहीं है। अगर हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जुड़े ये छोटे-छोटे बदलाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं, तो यह शरीर और मन दोनों को ताज़गी और सेहत देगा।

            health

            health news

            Healthy Lifestyle

            Published on:

            20 Aug 2025 03:04 pm

