Horse Sleeping Facts: घोड़ों के सोने का तरीका, सिर्फ 30 मिनट से 2 घंटे की गहरी नींद लेकर भी रहते हैं फुर्तीले

Horse Sleeping Facts: घोड़े अपनी विश्राम की आदतों को लेकर बहुत अलग होते हैं। दिन में औसतन 30 मिनट से 2 घंटे तक ही सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे फुर्तीले और सक्रिय रहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि घोड़े अक्सर खड़े होकर सोते हैं, जिससे उन्हें अचानक खड़े होने में आसानी होती है। यह उनके सुरक्षा तंत्र से जुड़ी एक स्वाभाविक आदत है, जो उन्हें शिकारी से बचने में मदद करती है। आइए जानते हैं कि घोड़े के सोने के तरीके के पीछे क्या कारण हैं और कैसे यह उनकी जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है।