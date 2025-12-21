21 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Male Seahorse Pregnancy Facts: दुनिया का एक ऐसा पिता, जो मां की तरह बच्चों को देता है जन्म

Male Seahorse Pregnancy Facts: समुद्र का वो अनोखा जीव जहां नर प्रेग्नेंट होकर देता है बच्चों को जन्म। जानिए सीहॉर्स के जीवन और प्रजनन से जुड़े रोचक तथ्य।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 21, 2025

Ajab gajab animals, Male seahorse pregnancy, male seahorse get pregnant, male seahorse.

Pregnant male seahorse/ (फोटो सोर्स- Freepik)

Male Seahorse Pregnancy Facts: अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां मां नहीं, बल्कि पिता की कोख से जीवन की शुरुआत होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। हमारी और आपकी दुनिया में तो मां ही जननी है, लेकिन कुदरत के नियम इंसान की सोच से कहीं ज्यादा गहरे और रहस्यमयी हैं। समुद्र की नीली गहराइयों में एक नन्हा सा जीव सीहॉर्स (Seahorse) रहता है।

यह इकलौता ऐसा जीव है जिसने जीव विज्ञान (Biology) के सबसे बड़े नियम को ही चुनौती दे दी है। यहां पापा सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि मां का भी फर्ज निभाते हैं और खुद गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं, बल्कि प्रकृति के उस अद्भुत चमत्कार की है, जिसे जानकर विज्ञान भी हैरान है।

Male Seahorse Pregnancy: जब नर की कोख से होता है जन्म, जानिए इस यूनिक एनिमल का सच

कुदरत की इस दुनिया में सीहॉर्स वह एकलौता जीव है, जहां प्रेग्नेंसी का पूरा जिम्मा नर यानी मेल पार्टनर का होता है। नर सीहॉर्स के पेट पर कंगारू की तरह एक विशेष थैली होती है, जिसे ब्रूड पाउच (Brood Pouch) कहा जाता है।
मेटिंग के दौरान, मादा सीहॉर्स अपने अंडे नर की इसी थैली में सुरक्षित रख देती है। बस, यहीं से मादा का काम खत्म और पिता का संघर्ष शुरू होता है। अंडों के फर्टिलाइजेशन से लेकर उनके जन्म तक, नर सीहॉर्स उन्हें अपनी थैली में ठीक वैसे ही पालता है, जैसे कोई मां अपने गर्भ में बच्चे को। वह उन्हें ऑक्सीजन देता है, पोषण देता है और समुद्र के खतरों से बचाकर रखता है।

Nature Mysteries: आखिर पिता ही क्यों संभालता है प्रेग्नेंसी? विज्ञान ने बताई इसके पीछे की वजह

वैज्ञानिकों के लिए भी यह किसी पहेली से कम नहीं था कि आखिर कुदरत ने सीहॉर्स के मामले में नर को यह जिम्मेदारी क्यों दी? इसका जवाब समय और सरवाइवल में छिपा है।

रिसर्च बताती है कि अंडे बनाने में मादा को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगर गर्भधारण का काम भी मादा ही करती, तो उनकी जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती। इसलिए कुदरत ने वर्क-डिस्ट्रीब्यूशन का नायाब तरीका निकाला। जब नर गर्भवती होता है, तो मादा को अगली बार अंडे देने के लिए तैयार होने का पूरा समय मिल जाता है। यह कुदरत का मास्टरप्लान है ताकि इनकी प्रजाति तेजी से बढ़ सके।

Animal Behaviour Facts: वफादारी की मिसाल हैं सीहॉर्स, पार्टनर के साथ हर सुबह करते हैं रोमांटिक डांस

सीहॉर्स सिर्फ अनोखे माता-पिता ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप गोल्स (Relationship Goals) सेट करने वाले जीव भी हैं। समुद्री दुनिया में वफादारी कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कई सीहॉर्स प्रजातियां जीवनभर एक ही साथी (Monogamous) के साथ रहती हैं।

इनका प्यार जताने का तरीका भी बेहद फिल्मी है। हर सुबह नर और मादा एक-दूसरे से मिलते हैं, अपनी पूंछ एक-दूसरे में फंसाते हैं और साथ में तैरते हुए कोर्टशिप डांस (Courtship Dance) करते हैं। यह डांस कई बार घंटों तक चलता है, जो उनके रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।

Seahorse Facts in Hindi: खतरे में है कुदरत का यह करिश्मा, प्रदूषण और शिकार से घट रही आबादी

समुद्र का यह सबसे खूबसूरत और जिम्मेदार जीव आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इंसानी लालच ने इनकी दुनिया उजाड़ दी है। पारंपरिक दवाइयां बनाने और एक्वेरियम में सजावट के लिए इनका अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है।
इसके अलावा, प्रदूषण और समुद्र में प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री घास खत्म हो रही है, जो इनका घर है। चूंकि सीहॉर्स बहुत धीमे तैरते हैं, इसलिए वे खतरों से जल्दी भाग नहीं पाते। अगर इनकी हिफाजत नहीं की गई, तो शायद आने वाली पीढ़ी इस प्रेग्नेंट पिता को सिर्फ किताबों में ही देख पाएगी।

लाइफस्टाइल

wild life

21 Dec 2025 10:20 am

