Male Seahorse Pregnancy Facts: दुनिया का एक ऐसा पिता, जो मां की तरह बच्चों को देता है जन्म

कुदरत की इस दुनिया में सीहॉर्स वह एकलौता जीव है, जहां प्रेग्नेंसी का पूरा जिम्मा नर यानी मेल पार्टनर का होता है। नर सीहॉर्स के पेट पर कंगारू की तरह एक विशेष थैली होती है, जिसे ब्रूड पाउच (Brood Pouch) कहा जाता है।

मेटिंग के दौरान, मादा सीहॉर्स अपने अंडे नर की इसी थैली में सुरक्षित रख देती है। बस, यहीं से मादा का काम खत्म और पिता का संघर्ष शुरू होता है। अंडों के फर्टिलाइजेशन से लेकर उनके जन्म तक, नर सीहॉर्स उन्हें अपनी थैली में ठीक वैसे ही पालता है, जैसे कोई मां अपने गर्भ में बच्चे को। वह उन्हें ऑक्सीजन देता है, पोषण देता है और समुद्र के खतरों से बचाकर रखता है।