Rajasthan में Cold Wave के बीच जयपुर के Nahargarh Biological Park में Wildlife के लिए खास इंतजाम

Rajasthan राजस्थान में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान करीब 1°C तक पहुंच गया है। शीतलहर (Cold Wave) के चलते न केवल आमजन बल्कि वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। जयपुर के Nahargarh Biological Park में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। वन्यजीवों के पिंजरों पर पर्दे लगाए गए हैं, हीटर की व्यवस्था की गई है और उनकी डाइट में भी बदलाव किया गया है। पार्क के Senior Veterinarian Dr. Arvind Mathur बताते हैं कि बढ़ती ठंड को देखते हुए जानवरों के खान-पान और केयर में क्या खास बदलाव किए गए हैं। जानिए इस वीडियो में।