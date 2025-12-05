5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan में Cold Wave के बीच जयपुर के Nahargarh Biological Park में Wildlife के लिए खास इंतजाम

Rajasthan में Cold Wave के बीच जयपुर के Nahargarh Biological Park में Wildlife के लिए खास इंतजाम

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 05, 2025

Rajasthan राजस्थान में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान करीब 1°C तक पहुंच गया है। शीतलहर (Cold Wave) के चलते न केवल आमजन बल्कि वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। जयपुर के Nahargarh Biological Park में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। वन्यजीवों के पिंजरों पर पर्दे लगाए गए हैं, हीटर की व्यवस्था की गई है और उनकी डाइट में भी बदलाव किया गया है। पार्क के Senior Veterinarian Dr. Arvind Mathur बताते हैं कि बढ़ती ठंड को देखते हुए जानवरों के खान-पान और केयर में क्या खास बदलाव किए गए हैं। जानिए इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

wild life

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan में Cold Wave के बीच जयपुर के Nahargarh Biological Park में Wildlife के लिए खास इंतजाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur: जयपुर शहर में फिर गरजेगा बुलडोजर, मुख्य सड़कों और बाजारों से हटाए जाएंगे अतिक्रमण

Bulldozer Action
जयपुर

AI बेस्ड हाइपरलोकल एक्यूआई सिस्टम बताएगा प्रदूषण का सटीक हाल, राजस्थान में भी जरूरत

Photo: AI Generated
जयपुर

Brahma Temples : पुष्कर में ही नहीं देश में इन जगहों पर भी है ब्रह्मा मंदिर, इन 5 के बारे में जानिए

Brahma temples are not only found in Pushkar Rajasthan but also in other places across country know about these 5 temples
जयपुर

E-Lottery: आया बड़ा ऑफर, 6000 प्लॉट आवंटन के लिए तैयार, निवेशकों में जोरदार उत्साह

RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 56 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (26 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 56 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.