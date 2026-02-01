रमजान जैसे पाक महीने में की शर्मनाक हरकत, घुमाने के बहाने से ले गई पार्क… सन्नाटा देख किया घिनौना काम

पुलिस को चश्मदीदों ने बताया कि घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक स्थानीय व्यक्ति की नजर इस भयावह दृश्य पर पड़ी। उसने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए बचाने की कोशिश की और बच्चे को महिला के कब्जे से छुड़ाया। इसके बाद घायल मासूम को तुरंत पास के न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 महीने के हादी के रूप में हुई है।