दामाद की हर्ष फायरिंग से शादी समारोह में मची अफरा-तफरी, एक की मौत

अस्पताल ले जाते वक्त शिवचरण ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हालात बदल गए। समारोह में अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया। जो लोग थोड़ी देर पहले एक दूसरे को बधाइयां देते हुए खुशियां मना रहे थे वो एक दूसरे को ताना देते हुए नजर आए। बार-बार लोगों को समारोह में हर्ष फायरिंग के लिए मना किया जाता है लेकिन वह नहीं मानते और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी सहारनपुर में उत्सव और समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में लोग घायल हो चुके हैं और मौत भी हो चुकी है।