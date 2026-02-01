CG Crime: ड्रग्स तस्करों को पकड़ने पंजाब-हरियाणा तक गया, फिर खुद ही करने लगा तस्करी

आरोपी सिपाही के पास दो मोबाइल हैं। इसमें स्थानीय ड्रग्स पैडलरों से लेकर पंजाब के बड़े हेरोइन तस्करों और स्थानीय कंज्यूमरों के नंबर मिले हैं। पूछताछ के दौरान इन मोबाइल नंबरों की तस्दीक की जा रही है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांच करने वाली टीम को आशंका है कि आमानाका थाना में पुलिसिंग की आड़ में हिमांशु ड्रग्स भी बेच रहा था। हालांकि पुलिस उससे ड्रग्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। उसे थाने से हटा दिया गया है। विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।