CG Suspended: शराब पीकर स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक, चार शिक्षक निलंबित

शासकीय प्राथमिक शाला मातेखेड़ा की प्रधान पाठक गंगा नेताम पर अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही व अनुशासनहीनता की शिकायत है। शासकीय प्राथमिक शाला घोघरे के प्रधान पाठक अरुण कुमार मंडावी पर शराब सेवन सहित पदीय कर्तव्यों में लापरवाही व अनुशासनहीनता के तहत निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला तोतलभर्री के प्रधान पाठक शंकर लाल सलामे पर आरोप है कि वे नशे की हालात में स्कूल पहुंचने के अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने के साथ-साथ अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। स्कूल में साफ-सफाई व बच्चों की शैक्षणिक स्तर पर भी संतोषप्रद नहीं है।