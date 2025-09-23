Patrika LogoSwitch to English

CG Suspended: शराब पीकर स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक, चार शिक्षक निलंबित

CG Suspended: निलंबित शिक्षकों में प्राथमिक शाला खुर्सीपार खुर्द के सहायक शिक्षक विश्वनाथ चंद्रवंशी हैं, जिन पर स्कूल में शराब सेवन कर आने, अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही के तहत कार्रवाई हुई है।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 23, 2025

शिक्षक निलंबित (Photo Patrika)

CG Suspended: राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने चार शिक्षकों को अनुशासनहीनता, शराब सेवन और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।

जानकारी अनुसार, निलंबित शिक्षकों में प्राथमिक शाला खुर्सीपार खुर्द के सहायक शिक्षक विश्वनाथ चंद्रवंशी हैं, जिन पर स्कूल में शराब सेवन कर आने, अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही के तहत कार्रवाई हुई है।

शासकीय प्राथमिक शाला मातेखेड़ा की प्रधान पाठक गंगा नेताम पर अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही व अनुशासनहीनता की शिकायत है। शासकीय प्राथमिक शाला घोघरे के प्रधान पाठक अरुण कुमार मंडावी पर शराब सेवन सहित पदीय कर्तव्यों में लापरवाही व अनुशासनहीनता के तहत निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला तोतलभर्री के प्रधान पाठक शंकर लाल सलामे पर आरोप है कि वे नशे की हालात में स्कूल पहुंचने के अलावा अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने के साथ-साथ अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। स्कूल में साफ-सफाई व बच्चों की शैक्षणिक स्तर पर भी संतोषप्रद नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता शिक्षा व्यवस्था के लिए हानिकारक है और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। संबंधित शिक्षकों को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया है। ताकि शैक्षणिक माहौल सुधार सके। इस आदेश की सूचना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी भेजी गई है ताकि इसे समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सके।

Updated on:

23 Sept 2025 05:16 pm

Published on:

23 Sept 2025 05:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Suspended: शराब पीकर स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक, चार शिक्षक निलंबित

