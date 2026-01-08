8 जनवरी 2026,

गुरुवार

राजनंदगांव

ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट पर…

Bomb threat in CG: राजनांदगांव जिले में स्थित जिला न्यायालय को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो सीधे न्यायालय की शासकीय ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी।

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jan 08, 2026

ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप(photo-patrika)

Bomb threat in CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित जिला न्यायालय को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो सीधे न्यायालय की शासकीय ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी। धमकी के मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया।

Bomb threat in CG: सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर खाली कराया गया

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली कराया गया। वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया।

बम स्क्वॉड और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया

धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात किया। साथ ही बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं।

प्रशासन की कार्रवाई और जांच

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। फिलहाल धमकी देने वाले की पहचान और ई-मेल की जांच की जा रही है। प्रशासन की पैनी नजर स्थिति पर बनी हुई है और जांच जारी है।

Updated on:

08 Jan 2026 01:09 pm

Published on:

08 Jan 2026 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट पर…

