ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट पर…

ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप
Bomb threat in CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित जिला न्यायालय को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो सीधे न्यायालय की शासकीय ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी। धमकी के मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया।
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली कराया गया। वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया।
धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात किया। साथ ही बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा न्यायालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं।
प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। फिलहाल धमकी देने वाले की पहचान और ई-मेल की जांच की जा रही है। प्रशासन की पैनी नजर स्थिति पर बनी हुई है और जांच जारी है।
