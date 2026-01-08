ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वॉड अलर्ट पर…

Bomb threat in CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित जिला न्यायालय को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो सीधे न्यायालय की शासकीय ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी। धमकी के मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया।