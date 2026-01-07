CG News: धर्मापुर में अवैध आश्रम का खुलासा, इस हाल में 10 आदिवासी बच्चे का किया गया रेस्क्यू, मचा बवाल

आश्रम में बच्चों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें यहां क्यों रखा गया और इस गतिविधि के पीछे कौन लोग हैं। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग दोनों ही अनभिज्ञ थे, जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूत्रों के अनुसार गांव में चार साल पहले डेविड चाको नामक व्यक्ति ने एक किसान से जमीन खरीदी थी और पंचायत से एनओसी प्राप्त कर सिलाई केन्द्र और आवास बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया था। अब तक चल रहे निर्माण कार्य में इस भवन में इन बच्चों को रखे जाने की जानकारी मिल रही है, जो कांकेर जिले से लाए गए थे।