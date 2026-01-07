7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

CG News: धर्मापुर में अवैध आश्रम का खुलासा, इस हाल में 10 आदिवासी बच्चे का किया गया रेस्क्यू, मचा बवाल

CG News: आश्रम में बच्चों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें यहां क्यों रखा गया और इस गतिविधि के पीछे कौन लोग हैं। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग दोनों ही अनभिज्ञ थे, जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 07, 2026

हिन्दू संगठनों ने किया हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हिन्दू संगठनों ने किया हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: राजनांदगांव से सटे ग्राम पंचायत धर्मापुर में मिशनरी गतिविधियों के तहत अवैध आश्रम चलाए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें 10 अनाथ आदिवासी बच्चों की मौजूदगी की जानकारी मिली है।

इस घटना में किशोरियों का भी समावेश है, जिसकी पुष्टि ग्रामीणों ने की है। मामले का खुलासा होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह गांव पहुंचकर इसका विरोध किया और मौके पर जमकर हंगामा करते मिशनरी गतिविधियां चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएसपी वैशाली जैन के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। विरोध कर रहे लोगों को जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया। यहां मिले आदिवासी बच्चे कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव से हैं, जहां कुछ समय पहले धर्मांतरण को लेकर प्रदेश भर में विवाद हुआ था।

पुलिस जांच में जुटी

विरोध के दौरान यह जानकारी सामने आई कि डेविड चाको, जो पूर्व में राजनांदगांव के नेहरू नगर में रहते थे। हाल ही में मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों और प्रार्थना सभाओं को लेकर विवादों में थे। वर्तमान में वह धर्मापुर स्थित इस भवन की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और वह स्वयं को पेंटागोस चर्च रायपुर का प्रतिनिधि बताते हैं। आश्रम में संचालित गतिविधियों का एक आडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें डेविड बच्चों की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए यह भी कह रहे हैं कि प्रशासन को अब तक इस आश्रम की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

सिलाई केन्द्र के लिए जमीन खरीदी

आश्रम में बच्चों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें यहां क्यों रखा गया और इस गतिविधि के पीछे कौन लोग हैं। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग दोनों ही अनभिज्ञ थे, जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूत्रों के अनुसार गांव में चार साल पहले डेविड चाको नामक व्यक्ति ने एक किसान से जमीन खरीदी थी और पंचायत से एनओसी प्राप्त कर सिलाई केन्द्र और आवास बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया था। अब तक चल रहे निर्माण कार्य में इस भवन में इन बच्चों को रखे जाने की जानकारी मिल रही है, जो कांकेर जिले से लाए गए थे।

धर्मापुर गांव में मिशनरी गतिविधियां चलने की जानकारी सामने आई है। मौके पर पहुंच कर वहां से कांकेर के आमाबेड़ा निवासी 10 बच्चों को कब्जे में लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए चाइल्ड केयर के पास भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। - वैशाली जैन, सीएसपी राज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: धर्मापुर में अवैध आश्रम का खुलासा, इस हाल में 10 आदिवासी बच्चे का किया गया रेस्क्यू, मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप
राजनंदगांव

बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी

CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
राजनंदगांव

Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, देखकर रो पड़ा पूरा गांव... अन्य हादसे में ग्रामीण की मौत
राजनंदगांव

Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या...इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर
राजनंदगांव

पहले पत्नी की मौत, फिर पति की भी गई जान, एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार… 5 घायल

Road Accident (Photo Source - Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.