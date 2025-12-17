आरक्षक भर्ती विवाद… अभ्यर्थियों की समस्याएं दूर करेंगे डिप्टी CM शर्मा, 21 दिसंबर को अपने निवास पर करेंगे मुलाकात

गृहमंत्री से मुलाकात के पहले 19 और 20 दिसंबर को एडीजी प्रशासन एसआरपी कल्लूरी आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह है, वे लिखित शिकायत और प्रमाण के साथ पीएचक्यू आ सकते हैं। बता दें कि इसके पहले भी शिकायतों के निवारण के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा 12 से 14 दिसम्बर तक सुनवाई की गई थी।