Kete extension: केते एक्सटेंशन को मिली वन एवं पर्यावरण की मंजूरी, 1742 हेक्टेयर जंगल की होगी कटाई, पूर्व CM भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित केते एक्सटेंशन (Kete extension) ओपन कास्ट कोल माइंस (को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर की कंपनी द्वारा 1742 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के बाद कोल खनन किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इससे साबित होता है कि भाजपा को जनता और जनहित की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी।