Former Deputy CM allegation: Video: एसआईआर को लेकर पूर्व डिप्टी CM का आरोप, कहा- कांग्रेस के वोटरों का नाम नहीं जुडऩे देने का चल रहा खेल

अंबिकापुर। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस शुरु से ही प्रक्रिया का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि जान-बूझकर लोगों के नाम काटे (Former Deputy CM allegation) जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसआईआर को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। वोटर लिस्ट दूषित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि चिह्नांकित तथा कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम नहीं जुडऩे देना है। यदि उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति का वोट कांग्रेस की ओर जा सकता है तो उनका नाम न जुड़े। यह वोट देने वाले के अधिकार को बाधित करना है।