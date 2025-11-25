Thief murder: पैसों के बंटवारे को लेकर 2 चोरों में हुआ विवाद, फिर एक ने दूसरे की कर दी हत्या, तालाब में मिली लाश

बैकुंठपुर. 2 युवकों ने मिलकर जेसीबी वाहन से डीजल की चोरी की थी। डीजल बेचकर मिले पैसों के बंटवारे के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद एक ने दूसरे की गला दबाकर हत्या (Thief murder) कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था। घटना 16 अक्टूबर की है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतक का शव 3 दिन बाद बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसपर कोरिया जिले की पटना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया।