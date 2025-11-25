Thief murder: पैसों के बंटवारे को लेकर 2 चोरों में हुआ विवाद, फिर एक ने दूसरे की कर दी हत्या, तालाब में मिली लाश

Murder accused arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर. 2 युवकों ने मिलकर जेसीबी वाहन से डीजल की चोरी की थी। डीजल बेचकर मिले पैसों के बंटवारे के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद एक ने दूसरे की गला दबाकर हत्या (Thief murder) कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था। घटना 16 अक्टूबर की है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतक का शव 3 दिन बाद बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसपर कोरिया जिले की पटना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया।
कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 अक्टूबर को बडक़ापारा स्थित रामसागर तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच (Thief murder) शुरू की। सूचना देने वाले शैल कुमार सारथी के बयान के आधार पर शव लगभग 3 दिन पुराना था और पानी में रहने के कारण विच्छेदन अवस्था में पाया गया।
मृतक (Thief murder) के शरीर पर काले रंग का जींस पैंट और खाकी रंग का जंगल शू था। पैंट की जेब से केवल आधार कार्ड मिला। इससे मृतक की पहचान सूरज पिता रामदास (26) निवासी ग्राम चैनपुर के रूप में हुआ। परिजनों को बुलाकर पंचनामा कर शव का पीएम कराया गया।
पीएम रिपोर्ट में युवक की मौत गला दबाकर हत्या (Thief murder) करने तथा शव को पानी में फेंकने से होना पाया गया। हत्या लगभग 48 से 80 घंटे पहले की गई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
जांच में यह बात सामने आई कि 16 अक्टूबर की दोपहर 12.11 बजे मृतक की पत्नी लक्ष्मी ने अपनी बहन के मोबाइल नंबर से पति से अंतिम बार बातचीत की थी। उससे पहले सुबह 11.17 बजे मृतक ने रामप्रताप उर्फ पप्पू निवासी ग्राम उजियारपुर औरा व उसके रिश्ते के भाई छोटू सिंह निवासी ग्राम जिलीबांध से बातचीत की थी।
कॉल लोकेशन एवं समय की जांच से युवक की मृत्यु (Thief murder) का अनुमानित समय स्पष्ट हुआ। प्रकरण में संदिग्ध पाए गए आरोपी रामप्रताप उर्फ पप्पू की खोजबीन शुरु की गई।
बताया जा रहा है कि हत्या (Thief murder) करने के बाद आरोपी झारखंड व पश्चिम बंगाल की ओर फरार हो गया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि 16 अक्टूबर को मृतक सूरज के साथ ग्राम चैनपुर से नगर आया था। फिर दोनों ट्रेन से कटोरा स्टेशन पहुंचे और दुकान से शराब लेकर सेवन किया।
उसके बाद जेसीबी वाहन से डीजल चोरी कर बेचने से मिले पैसों के लेनदेन को लेकर बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान आवेश में आकर सूरज का गला दबाकर उसने हत्या (Thief murder) कर दी और शव को पास के तालाब में फेंक दिया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
