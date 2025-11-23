Elephants killed villager: वनकर्मियों ने फोन कर कहा- जंगल से लौट आओ, लेकिन नहीं मानी बात, हाथियों ने कुचलकर मार डाला, साथियों ने भागकर बचाई जान

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत रमकोला क्षेत्र के कोदवारी जंगल में शनिवार को हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत (Elephants killed villager) हो गई। वहीं उसके अन्य साथियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीण अपनी गुम हुई गाय व जड़ी-बूटी खोजने साथियों के साथ जंगल की ओर गया था। इसी दौरान उसका सामना हाथियों से हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात उसका शव जंगल से बरामद किया। वन अमले ने रविवार को मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है।