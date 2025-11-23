Elephants killed villager: वनकर्मियों ने फोन कर कहा- जंगल से लौट आओ, लेकिन नहीं मानी बात, हाथियों ने कुचलकर मार डाला, साथियों ने भागकर बचाई जान

Forest officer gave compensation to wife (Photo- Patrika)
प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत रमकोला क्षेत्र के कोदवारी जंगल में शनिवार को हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत (Elephants killed villager) हो गई। वहीं उसके अन्य साथियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीण अपनी गुम हुई गाय व जड़ी-बूटी खोजने साथियों के साथ जंगल की ओर गया था। इसी दौरान उसका सामना हाथियों से हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात उसका शव जंगल से बरामद किया। वन अमले ने रविवार को मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है।
सूरजपुर जिले के ग्राम रमकोला पण्डोपारा निवासी सरफुद्दीन पिता मोहम्मद हबीब 55 वर्ष (Elephants killed villager) शनिवार को अपने साथियों सद्दाम, लालबाबू पण्डो, रतन पण्डो और अजमेर अली के साथ गुम हुई गाय और जड़ी-बूटी की तलाश में जंगल की ओर गया था।
इसकी जानकारी मिलने पर विभाग के सुरक्षाकर्मियों एवं वनरक्षकों ने फोन कर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जंगल के भीतर हाथियों का दल (Elephants killed villager) सक्रिय है और आगे बढ़ रहा है। इस पर साथियों ने भी लौटने की सलाह दी, मगर सरफुद्दीन ने कहा गाय गुम हो गई है, पता लगाकर तुरंत लौट आते हैं।
गाय मिल जाने के बाद लौटते समय कोदवारी के पास अचानक उनका सामना हाथियों से हो गया। सभी साथी अपनी बाइक छोडक़र वहां से भाग निकले, लेकिन सरफुद्दीन झाडिय़ों में छिप गया।
दूर में मौजूद साथी लगातार चिल्लाते रहे कि हाथी तुम्हारी तरफ आ रहे हंै, बाहर निकलो, लेकिन सरफुद्दीन भाग नहीं सका और हाथियों की चपेट में आ गया। इसके बाद हाथियों ने उसे कुचलकर (Elephants killed villager) मार डाला।
सूचना पर गेम रेंजर अजय सोनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बाकी साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देर शाम तलाश के बाद सरफुद्दीन का शव (Elephants killed villager) कोदवारी के पास बरामद हुआ। इसके बाद थाना रमकोला पुलिस को सूचना दी गई।
वन विभाग, पुलिस, ग्रामीणों और सरपंच प्रतिनिधि की मौजूदगी में रात करीब 11.30 बजे शव को जंगल से निकालकर परिजन को सौंपा गया। रविवार को विभाग ने मृतक की पत्नी जमीरन बीबी को 25 हजार की तात्कालिक सहायता राशि दी है।
