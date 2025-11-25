CG politics: Video: पूर्व डिप्टी सीएम बोले- जिनके शासनकाल में झीरम घाटी हमला हुआ…, वे कर रहे नक्सलवाद की बात

अंबिकापुर। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट एसआईआर को लेकर बुधवार से बस्तर दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर भाजपा (CG politics) द्वारा कहा जा रहा है कि एसआईआर तो बहाना है, वे अपने भूले-बिसरे लोगों को सचेत करने जा रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर भाजपा ने पायलट पर हमला किया है। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM statement) का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई तार्किक बात है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र का पहले दौरा किया था। रायगढ़ से दुर्ग तक वे गए थे। सरगुजा व बस्तर तक का दौरा भी पहले से ही घोषित था।