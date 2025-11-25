CG politics: Video: पूर्व डिप्टी सीएम बोले- जिनके शासनकाल में झीरम घाटी हमला हुआ…, वे कर रहे नक्सलवाद की बात

Former Deputy CM TS Singh Deo (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट एसआईआर को लेकर बुधवार से बस्तर दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर भाजपा (CG politics) द्वारा कहा जा रहा है कि एसआईआर तो बहाना है, वे अपने भूले-बिसरे लोगों को सचेत करने जा रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर भाजपा ने पायलट पर हमला किया है। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM statement) का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई तार्किक बात है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र का पहले दौरा किया था। रायगढ़ से दुर्ग तक वे गए थे। सरगुजा व बस्तर तक का दौरा भी पहले से ही घोषित था।
सिंहदेव ने कहा कि वे बस्तर दौरा अभी कर रहे हैं। नक्सलवाद से इसका दूर-दूर से कोई संबंध नहीं है। वे एसआईआर और अन्य परिस्थितियों की भी समीक्षा कर रहे हैं। सिंहदेव (CG politics) ने कहा कि नक्सलवाद की बात कौन कर रहा है? जिनके शासनकाल में झीरम घाटी हमला हुआ।
कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं की हत्या करवा दी गई। उसकी आज तक जांच नहीं हुई। जांच के बिंदुओं में उसको सम्मिलित तक नहीं किया गया। वह (CG politics) भाजपा कह रही है कि कांग्रेस नक्सलवाद से चिंतित है, हां हम जरूर चिंतित हैं कि अब तक न्याय नहीं हुआ।
सिंहदेव (CG politics) ने एसआईआर और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कहा कि एसआईआर को कांग्रेस काफी गंभीरता से ले रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान बड़े पैमाने पर देशभर में किया गया। उसे आगे ले जाते हुए अब जहां कम संख्या में हस्ताक्षर हुए, उनके पास जा रहे हैं।
ये सारे हस्ताक्षरों को लेकर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक राष्ट्र स्तरीय सभा का आयोजन किया जाना है। उसमें सभी को पार्टी की ओर से आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने हस्ताक्षर किया है। ये अभियान जो सीधे जो वोट चोरी से जुड़ा हुआ है, उसकी अगली कड़ी 14 दिसंबर को दर्शित होगी।
