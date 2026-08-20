पत्रिका अभियान का असर! नवा रायपुर में सुविधाओं के लिए टेंडर जारी, CSC से EVs चार्जिंग स्टेशन तक होगी व्यवस्था

एनआरडीए की ओर से जारी टेंडर के तहत अलग-अलग सेक्टरों में लोगों की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर, ऑटो स्टैंड और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य जनसुविधाओं को भी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।ईवी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के बीच चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नवा रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं ऑटो स्टैंड विकसित होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर करने में मदद मिल सकती है।