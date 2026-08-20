खर्च चलाने के लिए अब शहजाद पूनावाला करेंगे नौकरी! भाजपा छोड़ने के बाद सामने आया नया बयान

बता दें कि पार्टी छोड़ने के बाद बुधवार को शहजाद पूनावाला नवभारत टाइम्स नॉव के टीवी डिबेट में शामिल हुए थे। इसी दौरान एंकर ने उनसे मजाकिया अंदाज में पार्टी छोड़ने की वजह पूछ ली, जिसका जवाब देते हुए पूनावाला ने कहा कि ' मैं भी पहले मीडिया में एंकर के रूप में काम करता था। माडिया में पांच साल काम करने के बाद से मैंने राजनीति शुरू कर दी। इन दिनों में मैंने जितने भी पैसे कमाए थे सब खत्म हो गए।' उन्होंने आगे कहा कि अब जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। अब या तो पार्टी का काम कर सकता हूं या तो नौकरी, दोनों में से कोई एक ही काम कर पाऊंगा। डिबेट के दौरान एंकर ने सीधा सवाल किया कि क्या भाजपा आपको पैसा नहीं दे रही थी? इस सवाल पर पूनावाला ने बचते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है कोई प्राइवेट कंपनी है।