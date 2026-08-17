एक्टर एस. देवन ने छोड़ी बीजेपी, उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज़ होकर लिया फैसला

एक्टर एस. देवन (S. Devan) ने बीजेपी (BJP) से इस्तीफा दे दिया है। देवन का इस्तीफा केरल में बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं। वह केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना ही उनके इस्तीफे के मुख्य वजह बनी। देवन को 2023 में केरल बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि बाद 2025 में आर. श्रीलेखा (R. Sreelekha) को यह ज़िम्मेदारी सौंप दी गई थी, जिसकी वजह से वह नाराज़ थे।