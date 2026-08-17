झारखंड सरकार के परीक्षा रद्द करने के बावजूद जारी रहेगा अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अडिग प्रदर्शनकारी

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) को छात्र आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही टीडीपीएल (टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, उनके परिणाम, चयन और संबंधित गतिविधियाँ भी रद्द कर दी गई हैं। यह फैसला छात्रों के 24 दिनों से चल रहे आंदोलन के दबाव में लिया गया। छात्र पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे थे और इसी वजह से सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए यह फैसला लिया है। सीएम सोरेन ने कहा कि 2014 से हुई सभी छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच होगी। सीआईडी सभी परीक्षाओं की जांच करेगी। परीक्षा सुधार के लिए राज्य में समिति भी बनाई जाएगी।