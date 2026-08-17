17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

झारखंड सरकार के परीक्षा रद्द करने के बावजूद जारी रहेगा अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अडिग प्रदर्शनकारी

झारखंड सरकार छात्र आंदोलन के आगे झुक गई और राज्य में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का अनशन जारी रहेगा। क्या है इसकी वजह? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Tanay Mishra

Aug 17, 2026

Students protesters

छात्र प्रदर्शनकारी (Photo - Video Screenshot from ANI)

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) को छात्र आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही टीडीपीएल (टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, उनके परिणाम, चयन और संबंधित गतिविधियाँ भी रद्द कर दी गई हैं। यह फैसला छात्रों के 24 दिनों से चल रहे आंदोलन के दबाव में लिया गया। छात्र पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे थे और इसी वजह से सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए यह फैसला लिया है। सीएम सोरेन ने कहा कि 2014 से हुई सभी छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच होगी। सीआईडी सभी परीक्षाओं की जांच करेगी। परीक्षा सुधार के लिए राज्य में समिति भी बनाई जाएगी।

जारी रहेगा अनशन

झारखंड सरकार ने भले ही प्रदर्शनकारियों की बात मानते हुए परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन कर रहे छात्रों का अनशन जारी रहेगा। इस विषय में छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है और जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने 24 दिन बाद हमारी मांग सुनी लेकिन भी अभी भी सवाल है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, हम लोग अनशन करते रहेंगे।"

बारीकी से की जा रही है जांच

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "हम इस आंदोलन में सहयोग और समर्थन के लिए सभी छात्रों, अभिभावकों, मीडिया के सदस्यों, पुलिस प्रशासन और खासकर झारखंड सरकार व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल से धन्यवाद देते हैं। हम छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से लेने और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच बहुत बारीकी से की जा रही है और इसमें शामिल हर भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। वह इन गिरोहों के पीछे के असली सरगनाओं तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Hemant Soren

Updated on:

17 Aug 2026 11:48 pm

Published on:

17 Aug 2026 11:48 pm

Hindi News / National News / झारखंड सरकार के परीक्षा रद्द करने के बावजूद जारी रहेगा अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अडिग प्रदर्शनकारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एक्टर एस. देवन ने छोड़ी बीजेपी, उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज़ होकर लिया फैसला

S. Devan
राष्ट्रीय

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JSSC CGL समेत सभी TDPL भर्तियां रद्द

JPSC-JSSC Protest news
राष्ट्रीय

विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर बड़ा दांव, PM मोदी बोले- टॉप-5 में हो भारतीय बैंक

Banking Sector Reform
राष्ट्रीय

'अस्पताल में रातभर घूमते हैं अनजान लोग, हो सकता है हमला', अनशन के बीच देवेंद्र महतो ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

Devendra Nath Mahto Police Manhandling Allegations.
राष्ट्रीय

2027 UP चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी, क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

Smriti Irani, Smriti Irani BJP, Smriti Irani New Role, BJP New Team 2026, BJP National General Secretary, Nitin Nabin BJP Team, BJP Organisation Reshuffle, BJP UP Election 2027,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.