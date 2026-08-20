शहरों के हर भूखंड का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, ज़मीन का होगा हवाई सर्वे

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट की मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई है। इसमें बताया गया है कि शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस (नक्शा) परियोजना पर काम चल रहा है। इसके तहत हवाई सर्वे और अन्य भू-स्थानिक तकनीकों से शहरी भूखंडों की सीमाओं, आकार और स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। फिलहाल यह पायलट परियोजना 157 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड को जीआईएस आधारित डिजिटल व्यवस्था में लाना है।