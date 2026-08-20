जेन-ज़ी के दौर में शिक्षा से रोजगार का नया नैरेटिव गढ़ रही कांग्रेस

जेन-ज़ी के दौर में कांग्रेस शिक्षा से रोजगार का नया नैरेटिव गढ़ रही है। देश के कई हिस्सों में पेपर लीक, भर्ती में देरी, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा जैसे सवाल छात्रों के बीच राजनीतिक असंतोष का आधार बन रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की अध्यक्षता में हुई सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान को जेन-ज़ी के बीच खाली जगह को पकड़ने की कोशिश बताया है। यही वजह है कि कोटा से शुरू हुए इस अभियान को अब 800 शहरों तक बढ़ाने का फैसला हुआ। राहुल खुद भी कई शहरों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज़रूरी सुधार और शिक्षा से रोजगार पर एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।