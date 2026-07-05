BJP 850 Lok Sabha Seats Plan: ‘850 सीटों के परिसीमन विधेयक पर भाजपा के पास बहुमत नहीं: संजय राउत

Sanjay Raut statement on delimitation: देश की संसद में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच मोदी सरकार के लिए इस महा-योजना को अमलीजामा पहनाना मुमकिन है? शिवसेना (यूबीटी) के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस पर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राउत का साफ कहना है कि भाजपा के पास इस ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने के लिए 'जादुई आंकड़ा' यानी जरूरी बहुमत है ही नहीं।