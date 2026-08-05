JPSC-JSSC Protest: छात्रों ने बारिश में निकाली तिरंगा यात्रा, कहा- नौकरी बेचना बंद करे सरकार, CM दें इस्तीफा

छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर विरोध स्थल पर उम्मीदवारों से मुलाकात की। विरोध कर रहे छात्रों से बात करने और उनकी मांगों वाला ज्ञापन लेने के बाद जाखड़ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इन मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। उन्होंने न सिर्फ झारखंड में, बल्कि पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की बात कही।