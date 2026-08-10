FCRA Bill 2026 पर अमेरिका तक मचा बवाल, विनय मोहन क्वात्रा ने खोला ‘राज’: बोले- न धर्म निशाने पर, न चंदे पर रोक

Vinay Mohan Kwatra FCRA: विदेशी चंदे को लेकर प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक पर देश में जारी राजनीतिक और सामाजिक बहस अब अमेरिका तक पहुंच गई है। इसी बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर सामने आकर विधेयक को लेकर फैल रही कई धारणाओं को खारिज किया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद विदेशी धन पर रोक लगाना नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्पष्ट नियम सुनिश्चित करना है।