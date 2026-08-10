JPSC Protest: वार्ता फेल होने के बाद आज झारखंड विधानसभा घेराव की तैयारी, प्रदर्शनस्थल पर जुटने लगे छात्र

इसके बावजूद छात्र अपनी सबसे बड़ी मांग पर टिके रहे। उन्होंने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए राज्य स्तर पर सीबीआई जांच का आदेश देना संभव नहीं। इसके बदले सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने, 90 दिन में रिपोर्ट देने वाली फास्ट-ट्रैक अदालत बनाने और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अगुवाई में स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और बातचीत बेनतीजा रही।