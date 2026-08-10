नरसिम्हा राव सरकार के मंत्री थे फूलन देवी की जान के दुश्मन! क्यों धर्म बदलना चाहती थीं दस्यु सुंदरी?

ग्वालियर जेल से 29 जून, 1992 को वह खत लिखा गया था। फूलन ने शुक्रिया जताते हुए लिखा था- मुझ जैसी औरत को आपने जो इज्जत दी है, उसे पाकर मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं गरीब, बेसहारा हूं। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे चुनाव में खर्च हो गए। कोर्ट फी के लिए पैसे नहीं हैं और भारत में वकील बड़े महंगे हैं। यहां औरतों की कोई सुनता नहीं है। उन्हें इंसाफ दिलाने की फिक्र किसी को नहीं है। कभी-कभी तो मैं भगवान को कोसती हूं कि मुझे भारत में पैदा ही क्यों किया! मरने के बाद मेरा फिर से जन्म हो तो लंदन या वैसी ही किसी जगह में हो, जहां औरतों को बराबरी का दर्जा मिलता हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इंसाफ हासिल कर पाऊँगी। आपसे जितना बन सके, मेरी मदद कीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आप वहां अखबारों में अपील छपवा सकें कि हर भाई-बहन एक दिन के सिगरेट का खर्च मुझ लाचार की मदद के लिए दान करे। आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर मैं अपने और किसी भी औरत पर हुए जुल्म के खिलाफ लड़ पाऊँगी।