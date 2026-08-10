IMD Weather Update: यूपी-बिहार से हिमाचल-ओडिशा तक बारिश का अलर्ट, दिल्ली में उमस भरी गर्मी जारी

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों में दिल्ली-एनसीआर के तापमान में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री और अधिकतम लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त के शुरुआती सात दिनों में ही दिल्ली में करीब 127 मिमी बारिश हो चुकी है, जो महीने की सामान्य औसत बारिश के करीब है।