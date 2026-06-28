बांका के मंदिर से 2 बच्चों संग बांग्लादेशी दंपती गिरफ्तार, बोले-वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, जान बचाने आए

जमदाहा ठाकुरबाड़ी के संचालक विजय राय को मंदिर परिसर में रह रहे इस नए परिवार की गतिविधियों और बोली-भाषा पर कुछ संदेह हुआ था। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। संचालक ने पुलिस को बताया कि एक दंपती अपने दो बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के वृंदावन से ठाकुरबाड़ी में सेवा-अर्चना करने के बहाने आया है और यहीं रह रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने ठाकुरबाड़ी पहुंचकर संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने सच उगल दिया और माना कि उनके पास भारत में प्रवेश करने या ठहरने का कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं है।