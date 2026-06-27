20 लाख कैश, गोल्ड चैन और 4 आईफोन कैसे ले उड़ा चोर? तेज प्रताप यादव ने खुद सीन रीक्रिएट करके दिखाया

तेज प्रताप यादव ने सचिवालय पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत और अपने ब्लॉग में चोरी हुए सामान की जो लिस्ट बताई है, वह काफी लंबी है। तेज प्रताप के मुताबिक, चोर उनके घर से पार्टी फंड के ₹20 लाख कैश जो घर की अलमारी में रखे थे, चार महंगे iPhone, एक Lenovo लैपटॉप, एक MacBook, एक iPad, दो तोले की सोने की चेन, सोने की अंगूठी और सोने का ब्रेसलेट चुराया। तेज प्रताप ने बताया कि आरोपी ने घर के अंदर बने खास IT रूम और उनके निजी कमरे को निशाना बनाया, सारा सामान एक बैग में भरा और वहां से भाग गया।