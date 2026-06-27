दिल्ली से 20 लाख की बाइक चलाकर भरत तिवारी के घर पहुंचा युवक, बोला- जस्टिस के लिए आया हूं, ये इंसाफ की जंग है

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की कथित एनकाउंटर में हत्या से न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में गुस्सा है। इसी कड़ी में दिल्ली-एनसीआर के एक बाइकर्स ग्रुप का राइडर करीब 14 घंटे का लंबा सफर तय कर अपनी ₹20 लाख की महंगी हार्ले डेविडसन बाइक से सीधे मृतक भरत भूषण के गांव बिलौटी पहुंचा। दिल्ली से आए इस राइडर ने इस पूरी घटना को 100% फर्जी एनकाउंटर बताया और कहा कि वह सिर्फ दुख जताने नहीं, बल्कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल होने आए हैं।