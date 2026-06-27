‘दूसरा भरत तिवारी बनूंगा’ कहने वाला बिहार पुलिस का सिपाही सस्पेंड, चौकीदार और दरोगा पर पिस्टल तानने का है रिकॉर्ड

16 अगस्त 2024 को पैंथर मोबाइल यूनिट के साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल आशीष ने बिना किसी उकसावे के थाने में बैठे स्टाफ को गालियां देने लगे। जब वहां मौजूद चौकीदार पंकज कुमार ने गाली देने का कारण पूछा, तो आशीष ने अपनी सर्विस पिस्तौल लोड की और उसे चौकीदार की तरफ तान कर गोली चला दी। किस्मत से चौकीदार बाल-बाल बच गए। जब सब-इनस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बीच-बचाव करने और उसे समझाने का प्रयास किया, तो सिपाही आशीष ने उनके ऊपर भी पिस्टल तानकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन इस बार गोली चैंबर में ही फंस गई, जिसके कारण दरोगा की जान भी बाल-बाल बच गई।