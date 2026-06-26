भरत तिवारी एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी देने वाले सिपाही पर एक्शन, मोतिहारी SP ने तलब किया जवाब

पिस्तौल से फायरिंग और सुसाइड की धमकी (17 अगस्त 2024): पिपराकोठी थाने में पैंथर टीम में तैनाती के दौरान उसने फिर अपने सहकर्मियों और गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया। विवाद इतना बढ़ा कि आशीष ने अपनी सरकारी पिस्तौल को कॉक किया और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड पर सीधे फायर झोंक दिया। जब विभागीय अधिकारियों ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की, तो उसने उन पर भी गोली चलाई और खुद को भी गोली मारकर सुसाइड करने की धमकी दी। इस मामले में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और 2 साल का इन्क्रीमेंट रोका गया है।