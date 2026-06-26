26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी देने वाले सिपाही पर एक्शन, मोतिहारी SP ने तलब किया जवाब

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के चचेरे भाई और बिहार पुलिस के सिपाही आशीष तिवारी ने कहा था कि वो एनकाउंटर का बदल लेगा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गाय। मामले में मोतिहारी SP ने आशीष तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा और विभागीय जांच के आदेश दिए।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 26, 2026

bharat tiwari encounter case

भरत तिवारी और आशीष तिवारी

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में में कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत का बदला लेने के लिए बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ने और 'दूसरा भरत तिवारी' बनने की धमकी देने वाले सिपाही आशीष तिवारी पर गाज गिर गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अनुशासनहीनता मानते हुए एक्शन लिया है। एसपी ने आरोपी सिपाही आशीष तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

महापंचायत के मंच से दी थी धमकी

दरअसल, भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी मामले को लेकर एक विशाल महापंचायत बुलाई गई थी। इस सभा में बड़ी संख्या में उमड़े लोगों के बीच मोतिहारी पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी संख्या 647 आशीष तिवारी ने माइक संभाला और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी होने के बावजूद मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं।

आशीष ने मंच से कहा, "मैं खुद बिहार पुलिस में रहकर अपनी सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन जब मेरे अपने ही परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, तो ऐसी नौकरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आज इस मंच से अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ने की घोषणा करता हूं। अगर एक हफ्ते के भीतर मेरे भाई भरत तिवारी के मामले में न्याय नहीं मिला, तो मैं खुद 'दूसरा भरत तिवारी' बनने को तैयार हूं और न्याय की यह लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी।"

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात का एक्शन

वीडियो वायरल होते ही मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने संज्ञान लिया। उन्होंने इसे पुलिस नियमावली, सेवा शर्तों और अनुशासन का उल्लंघन माना। एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिपाही आशीष तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इसके साथ ही उन्होंने पुलिस केंद्र (पुलिस लाइन) के डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) को पूरे मामले की गहराई से जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। एसपी ने साफ लफ्जों में कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी सिपाही के खिलाफ सेवामुक्ति समेत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

पहले से दर्ज हैं ये मामले

गार्ड रूम में चाकू कांड (7 जनवरी 2023): मोतिहारी के हरपुर ओपी (थाने) में तैनाती के दौरान रात के करीब 10 बजे आशीष ने ड्यूटी के दौरान अचानक अपने ही साथी पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की। साथ ही हाथ में धारदार चाकू लेकर ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को जान से मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। इस मामले में सजा के तौर पर उसका 6 महीने के लिए वेतन वृद्धि रोका गया था।

पिस्तौल से फायरिंग और सुसाइड की धमकी (17 अगस्त 2024): पिपराकोठी थाने में पैंथर टीम में तैनाती के दौरान उसने फिर अपने सहकर्मियों और गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया। विवाद इतना बढ़ा कि आशीष ने अपनी सरकारी पिस्तौल को कॉक किया और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड पर सीधे फायर झोंक दिया। जब विभागीय अधिकारियों ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की, तो उसने उन पर भी गोली चलाई और खुद को भी गोली मारकर सुसाइड करने की धमकी दी। इस मामले में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और 2 साल का इन्क्रीमेंट रोका गया है।

राम मंदिर चंदा चोरी: रोहिणी आचार्य ने कहा – बड़े लूटेरों को दे दी गई छूट, क्या न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं?

ये भी पढ़ें
rohini acharya on ayodhaya Ram Mandir Donation Theft

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

26 Jun 2026 02:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / भरत तिवारी एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी देने वाले सिपाही पर एक्शन, मोतिहारी SP ने तलब किया जवाब

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चंदा चोरी: रोहिणी आचार्य ने कहा - बड़े लूटेरों को दे दी गई छूट, क्या न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं?

rohini acharya on ayodhaya Ram Mandir Donation Theft
पटना

पप्पू यादव ने की भरत तिवारी एनकाउंटर की CBI जांच की मांग, बोले- SP-थानेदार नहीं, हेडक्वार्टर ने टीम भेजकर मरवाया

pappu yadav on bharat tiwari encounter
पटना

PMCH प्रिंसिपल विवाद: NMC से WHO तक निशांत कुमार के एक्शन की शिकायत, मांगा 100 करोड़ का मुआवजा

PMCH-principal-dr-narendra-pratap-singh
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: पूर्व NSG कमांडो लकी बिष्ट का नया दावा, बोले- भोजपुर SP ने मृतक के भाई को अकेले में धमकाया

lucky bisht in bharat tiwari encounter case
पटना

बिहार पुलिस की तलाशी लेने वाले गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर छापेमारी, पिता प्रमोद सिंह गिरफ्तार

gangster sonu monu father pramod singh arrest
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.