गया जी में ‘लूटेरी दुल्हन’ ने MP के युवकों को फंसाकर कोर्ट मैरिज की, फिर पिटाई कर लूटे 1.70 लाख रुपये

थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जननोद गांव निवासी रामचंद्र बामनिया की मुलाकात करीब दो साल पहले मंदसौर में गया निवासी शिबू नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। शिबू ने खुद को बहुत मददगार बताया था और दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। 23 जून को रामचंद्र अपने साथी पुकार भाव के साथ गया जंक्शन पहुंचे। वहां शिबू उनसे मिलने पहुंचा। बातों-बातों में रामचंद्र ने शिबू को बताया कि उन्हें अपने साथी पुकार भाव के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है और वे शादी करना चाहते हैं। शिबू ने तुरंत झांसा दिया कि उसकी अपनी रिश्तेदारी में एक बहुत अच्छी लड़की है, जिससे वह शादी करवा सकता है।