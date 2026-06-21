गया की दो बहनें एक साथ बनीं अफसर, एक DSP तो दूसरी कार्यपालक पदाधिकारी; नालंदा में RO थीं दोनों

BPSC Success Story: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शनिवार देर शाम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फाइनल नतीजे जारी किए। कुल 2,027 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए, जिनमें 745 महिलाएं शामिल हैं। इनमें गया जिले के एक ही परिवार की दो बहनें भी हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत से BPSC परीक्षा पास करके सफलता हासिल की। गया शहर के न्यू मुस्तफाबाद (हाउसिंग बोर्ड) इलाके की रहने वाली आकांक्षा को कार्यपालक पदाधिकारी (EO) के पद के लिए चुना गया, जबकि उनकी छोटी बहन निधि रमणिया ने पुलिस सेवा चुनी और DSP का पद हासिल किया। एक ही परिवार की दो बेटियों के एक साथ गजेटेड ऑफिसर बनने की खबर से पूरे जिले को गर्व महसूस हो रहा है।