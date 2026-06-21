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गया की दो बहनें एक साथ बनीं अफसर, एक DSP तो दूसरी कार्यपालक पदाधिकारी; नालंदा में RO थीं दोनों

BPSC Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में गया की दो सगी बहनों ने एक साथ सफलता हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। आकांक्षा का चयन कार्यपालक पदाधिकारी (Executive Officer) और निधि रमानिया का चयन डीएसपी (DSP) पद पर हुआ है। दोनों पहले से राजस्व पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं और नौकरी के साथ तैयारी कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की।

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गया

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Anand Shekhar

Jun 21, 2026

BPSC Result 2026

आकांक्षा (बाएं) और निधि (दाएं)

BPSC Success Story: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शनिवार देर शाम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फाइनल नतीजे जारी किए। कुल 2,027 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए, जिनमें 745 महिलाएं शामिल हैं। इनमें गया जिले के एक ही परिवार की दो बहनें भी हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत से BPSC परीक्षा पास करके सफलता हासिल की। गया शहर के न्यू मुस्तफाबाद (हाउसिंग बोर्ड) इलाके की रहने वाली आकांक्षा को कार्यपालक पदाधिकारी (EO) के पद के लिए चुना गया, जबकि उनकी छोटी बहन निधि रमणिया ने पुलिस सेवा चुनी और DSP का पद हासिल किया। एक ही परिवार की दो बेटियों के एक साथ गजेटेड ऑफिसर बनने की खबर से पूरे जिले को गर्व महसूस हो रहा है।

अंचल के छोटे पद से सीधे अफसर

दोनों बहनों की सफलता की सबसे खास बात यह है कि प्रशासनिक सेवा का सफर आकांक्षा और निधि रमणिया के लिए पूरी तरह नया नहीं है। दोनों बहनें पहले से ही बिहार प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा थीं और नालंदा जिले में रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थीं। आकांक्षा परवलपुर ब्लॉक में तैनात थीं, जबकि निधि थरथरी ब्लॉक में रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थीं। ब्लॉक-स्तर की भूमिकाओं से जुड़ी व्यस्त दिनचर्या और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बावजूद, दोनों बहनों ने अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने व्यस्त काम के बीच पढ़ाई जारी रखने के लिए समय निकाला और BPSC में सफलता हासिल की।

तीन महीने पहले हुई थी आकांक्षा की शादी

आकांक्षा की निजी ज़िंदगी की बात करें तो, उन्होंने सिर्फ़ तीन महीने पहले अमन कुमार से शादी की थी, जो दरभंगा में तैनात एक ज्यूडिशियल ऑफिसर (जज) हैं। शादी के ठीक बाद मिली इस बड़ी सफलता ने दोनों परिवारों की खुशियां कई गुना बढ़ा दी हैं।

मामा संभालते हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा, भाई संभालते हैं अनुमंडल

इस परिवार में अफसरों की कमी नहीं हैं। माता-पिता से लेकर भाई और मामा तक सभी ऊंचे पदों पर आसीन हैं। आकांक्षा और निधि की मां मीरा कुमारी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और पिता जयंत कुमार रिटायर्ड जिला मत्स्य पदाधिकारी हैं। वहीं, मामा अजय कुमार 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं। अभी IPS अजय कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सुरक्षा टीम के प्रमुख के तौर पर अहम ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। एक और मामा डॉ. जितेंद्र कुमार दास सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के अनुसूचित जाति सेल के ज़िला अध्यक्ष के तौर पर राजनीति में सक्रिय हैं।

इसके अलावा दोनों बहनों के भाई प्रशांत रमणिया का चयन राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए हुआ था और वे समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) के पद पर तैनात हैं। घर में पहले से ही एक डीसीएलआर भाई, इंस्पेक्टर मां और रिटायर्ड अधिकारी पिता के होने से दोनों बहनों को बचपन से ही प्रशासनिक माहौल और गाइडेंस मिला, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाया।

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Published on:

21 Jun 2026 06:47 am

Hindi News / Bihar / Gaya / गया की दो बहनें एक साथ बनीं अफसर, एक DSP तो दूसरी कार्यपालक पदाधिकारी; नालंदा में RO थीं दोनों

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