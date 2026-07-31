Gen Z का नया आंदोलन! NEET पेपर लीक के बाद अब स्कूली बच्चों ने बिहार में किया 4 किमी पैदल मार्च

Bihar NewsNEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बिहार के गया जिले के टिकारी प्रखंड स्थित सिमुआरा मध्य विद्यालय के बच्चों ने भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज बुलंद की। छठी से आठवीं कक्षा के दर्जनों छात्र स्कूल में पीने का साफ पानी, बेहतर मिड-डे मील, शौचालय, बिजली, पंखे, यूनिफॉर्म और नियमित पढ़ाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर करीब चार किलोमीटर पैदल चलकर अनुमंडल कार्यालय (SDM कार्यालय) पहुंच गए।