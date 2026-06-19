आकाश यादव की FIR पर तेज प्रताप यादव ने दिया जवाब, कहा- लीगल नोटिस से बौखलाकर रची झूठी कहानी

Tej Pratap Yadav vs Akash Yadav: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और छात्र RJD के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव के बीच अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। आकाश यादव की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने आरोपों को पूरी तरह सिरे से नाकार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस से बौखलाकर प्रतिशोध की भावना से यह झूठी और मनगढ़ंत कहानी रची गई है।