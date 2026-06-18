तेज प्रताप यादव पर घर में जबरन घुसने और धमकी देने का आरोप, शिकायत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी जिक्र

Tej Pratap yadav News: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। अनुष्का यादव के साथ कथित संबंधों को लेकर पहले ही परिवार और राजद से निकाले जा चुके तेज प्रताप पर अब अनुष्का के भाई आकाश यादव ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप न केवल जबरन उनके घर में घुसे, हंगामा किया और उनकी नाबालिग भतीजी के अपहरण की धमकी दी, बल्कि इस पूरे मामले का विरोध करने पर कुख्यात अंतरराष्ट्रीय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पूरे परिवार को गोली मार देने की धमकी भी दिलवाई।