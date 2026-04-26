AAP के बिखरने पर बदले राजनीतिक समीकरण, क्या पंजाब में कांग्रेस को होगा फायदा?

BJP अब पंजाब में अपनी पकड़ जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। पहले पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ थी, लेकिन किसान कानूनों के मुद्दे पर दोनों का साथ टूट गया। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं जैसे अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को अपने साथ जोड़ लिया। अब राघव चड्ढा के आने से गणित में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी पार्टी बहुत मजबूत नहीं दिखती- 2017 में 3 सीटें मिली थीं और 2022 में सिर्फ 2 सीटें। फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि वह वेस्ट बंगाल जैसा प्रदर्शन पंजाब में कर सकती है। जहां पार्टी ने 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीती थीं, लेकिन 2021 तक यह संख्या बढ़कर 77 हो गई और उसका वोट शेयर भी 10.3% से बढ़कर 38.4% तक पहुंच गया था।