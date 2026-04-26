ममता बनर्जी ने अमित शाह पर केस करने का किया ऐलान, शाह का पलटवार ‘ममता कोर्ट में बार-बार हारती हैं’

अमित शाह ने ममता सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? क्या गुंडों का सम्मान होना चाहिए? उनके पास उन लोगों को सम्मान देने की योजना है जो जनता को परेशान करते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ अमित शाह का वह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था। 'मैं गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं कि 29 अप्रैल को अपने घरों से बाहर न निकलें, अगर निकले, तो 5 मई के बाद हम उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों के जरिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है।' उन्होंने यह भी दावा किया पहले दीदी के गुंडे वोट नहीं डालने देते थे, लेकिन इस बार पहले चरण में लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है और भाजपा को 152 में से 110 सीटें मिलने जा रही हैं।'