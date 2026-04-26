No Fuel: हॉर्मुज बंद का असर या कुछ और? आंध्र प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर डीजल के लिए ‘नो स्टॉक’ बोर्ड से हड़कंप

गोपाल कृष्ण ने कहा कि स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द हालात सामान्य होंगे। लेकिन फिलहाल डीजल की कमी बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सप्लाई नियमित नहीं हुई तो कई पेट्रोल पंपों को संचालन बंद करने की नौबत आ सकती है।